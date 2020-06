Corona sur l'Adria: et si Djokovic venait de mettre un terme à la saison de tennis?

Les images avaient vite interpellé. Du public, peu de distanciation physique, quelques hugs par-ci, par-là: l'Adria Tour semblait échapper aux mesures de prudence planétaires, comme coupé du monde. Ce "circuit" d'exhibitions, organisées dans plusieurs pays slaves, vient de faire tomber un premier domino. Et ceux-ci pourraient bien chuter en cascade. Hier, Grigor Dimitrov, qui avait abandonné dans son match samedi contre Coric, annonçait avoir été testé positif au COVID. La finale avait été annulée dans la foulée. Ce matin, on apprend que...Coric l'est également, de manière asymptomatique. Les médias croates avancent désormais deux autres cas positifs : le coach de Dimitrov et le préparateur physique de...Djokovic. Organisateur de l'événement, le numéro un mondial avait pourtant affirmé que toutes les précautions avaient été prises. On se permet d'en douter. Une vidéo des joueurs, torses nus et côte à côte en fin de soirée, avait notamment circulé il y a quelques jours (voir ci-dessous).

Novak Djokovic s'est-il senti tout-puissant, trop puissant, au moment d'offrir ces moments de communion entre sportifs et spectateurs. Trop tôt, trop vite, trop fort?

Les réactions n'ont évidemment pas tardé. Nick Kyrgios a immédiatement twitté sa stupeur. Et c'est tout le fragile édifice du tennis qui vacille à nouveau. En manque de leadership fort, dans ses différentes structures, un des sports les plus mondialisés pourrait le payer cher. Depuis la crise du Corona, c'est le flou total dans les décisions. Qui dirige? L'ITF, la fédération internationale? L'ATP et la WTA, gérés par les joueurs et joueuses mais pas toujours représentatifs de tous les niveaux de classement? Ou les puissants tournois du Grand Chelem et leur fédération respective? On semblait y voir enfin un peu plus clair depuis quelques jours avec un calendrier officiel qui relançait les tournois en août. US Open et Roland Garros compris. L'impatience et l'inconscience de l'Adria Tour vont peut-être remettre tout ça en question. Les joueurs et leur staff voyagent beaucoup. Le virus pourrait bien circuler avec eux. Un petit vent de panique souffle ce matin sur tous les terrains, un peu pris de court. Il faudra évidemment du sang-froid pour analyser la situation et prendre les décisions en conséquence. Une quarantaine stricte des personnes en contact pendant l'événement est à envisager. La situation dans les jours à venir sera décisive quant à la suite de la saison. Il reste un peu de temps pour gérer cette nouvelle crise.

Pendant ce temps-là, Novak Djokovic est rentré chez lui à Belgrade. Sans symptôme, il estimait pouvoir voyager, sans se faire tester. Pas encore certain qu'il pourra prendre l'avion pour New-York ou Paris, dans les mois prochains.