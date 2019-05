Coppejans rejoint le tableau final de Roland Garros

Kimmer Coppejans s'est extirpé des qualifications pour s'ouvrir les portes du tableau final de Roland Garros. Notre compatriote a battu le Français Manuel Guinard au troisième et dernier tour. Il s'est imposé en trois sets : 6-3, 4-6, 6-1.



Coppenjans, 181e à l'ATP, a maîtrisé la première manche. Lancé par un break rapide, il n'a jamais été inquiété sur sa mise en jeu et a empoché le set en 36 minutes.



Le deuxième acte a été plus serré et la main de l'Ostendais a tremblé au mauvais moment. Moins percutant, il a permis à son adversaire de s'offrir ses premières opportunités de break à 4-5. Le Français n'a pas loupé l'occasion pour égaliser.



Boosté par le gain de ce set et la possibilité de réaliser un exploit, le joueur de Saint Malo (ATP 420) a mis la pression mais il n'a laissé passer sa chance dans le deuxième jeu. Coppejans, ancien vainqueur du tournoi junior, a écarté 5 balles de break avant d'aligner ... six jeux.



Il entre dans le tableau final d'un Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c'était en 2015, déjà sur la terre battue parisienne.