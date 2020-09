Clara Tauson, protégée de la Justine Henin Academy, impressionne à Roland Garros - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Interview Olivier Jeunehomme, coach à la Justine Henin Academy - Roland Garros - 29/09/2020 Olivier Jeunehomme, coach principal de la "Justine Hénin Academy" et coach d'une jeune joueuse danoise, Clara Tauson. Elle a 17 ans et s'entraîne depuis un an dans la structure de Justine Hénin à Ottignies. Issue des qualifications, elle a éliminé ce mardi l'Américaine Jennifer Brady, tête de série 21 et qui avait été demi finaliste à l'US Open. Tauson, 188è joueuse mondiale, a sauvé deux balles de match avant de s'imposer 6/4, 3/6 et 9/7 dans le 3è set. Tauson est la pépite de la Justine Hénin Academy et avait remporté l'Open d'Australie junior en 2019.