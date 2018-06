Cilic - Del Potro, ça va frapper fort sur le Lenglen (LIVE vers 16h30)

Marin Cilic et Juan Martin Del Potro vont nous proposer une intéressante opposition de style en quarts de finale de Roland Garros.



D'un côté, le Croate s'appuiera sur son service et son coup droit puissants et cherchera sans doute à raccourcir les échanges. De l'autre, l'Argentin, très solide du fond de court, possède les armes pour contrer son adversaire du jour.



Les confrontations précédentes - 10 victoires en 12 matches pour le double médaillé olympique - parlent d'ailleurs en faveur de la "Tour de Tandil".