Bemelmans gagne les deux premiers sets avant de craquer

Ruben Bemelmans s'est incliné au deuxième tour de Roland Garros face à Jürgen Zopp (ATP 136). Le duel entre les deux lucky losers a été disputé et a tourné en faveur de l'Estonien.



Le Limbourgeois a remporté les deux premiers sets avant de céder les trois suivantes : 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Après 3h38 minutes de match, notre compatriote a été éliminé.



Très performant pendant deux manches, Ruben a fléchi par la suite. Un peu moins précis et percutant, il a réussi moins de coups gagnants et a vu son pourcentage de première balle chuter.



Ruben Bemelmans, battu au dernier tour des qualifications avant d'être repêché, avait remporté le premier match de sa carrière à Roland Garros contre l'Indien Bhambri.

Le droitier de Tallinn mène désormais 3-1 dans les confrontations directes entre les deux joueurs.



Jurgen Zopp affrontera au 3e tour l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 70), 22 ans, tombeur surprise du jeune Canadien Denis Shapovalov, présenté à 19 ans comme l'une des futures stars du tennis mondial, en quatre sets 5-7, 7-6 (7/4), 7-5, 6-4, jeudi.

L'élimination précoce du 25e mondial et numéro 1 canadien déblaie un peu le terrain pour Rafael Nadal, placé théoriquement sur sa trajectoire lors des huitièmes de finale.