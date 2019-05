Battu par Maden, Coppejans ne verra pas Nadal: « Le premier set a été crucial »

"Je n'ai pas le sentiment qu'il s'agisse d'une occasion manquée. Mais il est clair que j'aurais bien aimé gagner ce match", a confié Kimmer Coppejans. Le Belge, 178e mondial, n'aura pas le privilège de défier Rafael Nadal (ATP 2) au 2e tour à Roland-Garros. Lundi, sur le court N.4, l'Ostendais, issu des qualifications, a en effet mordu la poussière, 7-6 (7/0), 7-5 et 6-3, au premier tour dans un match à sa portée contre l'Allemand Yannick Maden (ATP 114), lui aussi sorti des qualifs.

"C'est dommage. Cela aurait pu tourner autrement", a-t-il expliqué. "Dans le premier set, j'ai trois balles de set. Derrière, je fais un très mauvais tie-break. Dans le deuxième, je mène deux fois avec un break, mais je ne réussis pas à le confirmer. Le premier set a été crucial. Mais bon, c'est le tennis. Je pense aussi que j'ai moins bien joué qu'en qualifs, j'ai été moins constant. Contre un mec qui ne joue pas très vite, mais qui est solide, cela peut être dur. Je suis déçu, mais je sais que dans quelques jours, je pourrai être fier de ce Roland-Garros."

Kimmer Coppejans sait également ce qu'il doit améliorer pour faire mieux la prochaine fois. "Ce sont des petites choses", a-t-il poursuivi. "J'aurais pu faire un peu plus avec ses amorties, par exemple. Je peux également progresser en défense. En général, je pense que je peux encore taper plus fort. Je manque un peu de force, parfois. Contre un mec qui ne donne pas beaucoup de vitesse, si je pouvais faire un peu plus mal, ce serait bien. Mon coach, Mike (ndlr: Lynch) m'avait aussi dit, et même hier déjà, que chaque fois que Nadal passait dans ma tête, je devais me dire 'Maden Maden Maden'. C'est arrivé quelque fois, mais cela ne m'a pas déconcentré."

Le prochain grand rendez-vous pour le droitier de 25 ans se situe à Londres à la fin du mois de juin où il disputera les qualifications de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem.