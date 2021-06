Barbora Krejcikova la gagnante de Roland-Garros est fan de Justine Henin : "J’étais tellement surprise qu’elle connaisse mon nom"

Barbora Krejcikova, la grande gagnante de Roland-Garros a vécu un chouette moment en dehors des courts ce vendredi. Fan de Justine Henin, elle a eu l’occasion de la rencontrer pour la toute première fois sur le plateau de France Télévision. Et visiblement, elle avait encore du mal à s’en remettre après sa victoire.

Peu démonstrative au moment de décrocher sa toute première victoire en Grand-Chelem Krejcikova, 25 ans, n’a pu cacher son émotion au moment d’évoquer sa rencontre avec son idole de jeunesse, dont elle regardait tous les matches "dans la cuisine avec sa maman". Dans un très chouette moment, la jeune femme a raconté ce beau moment : "Je l’ai rencontrée sur le plateau, et je me disais 'oh c’est vraiment elle, elle est là' je pouvais même la toucher si je voulais. Et en plus j’étais tellement surprise parce qu’elle était devant moi, elle savait qui j’étais et elle connaissait même mon nom !"

"Elle jouait tellement bien, elle était super forte, autant mentalement que physiquement ! La rencontrer c’était un rêve qui devenait réalité. En chair et en os, c’est une vraie personne…" dit-elle émerveillée. Un moment qui a sans aucun doute touché Justine Henin.