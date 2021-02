Australian Open : Aslan Karatsev s'offre un quart de finale pour son premier tournoi du Grand Chelem

A 27 ans, Karatsev devient ainsi le premier joueur à atteindre les quarts de finale dès son premier tournoi majeur depuis l'Allemand Alex Radulescu il y a vingt-cinq ans (Wimbledon 1996). Et le premier qualifié à rallier ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis l'Australien Bernard Tomic il y a dix ans (Wimbledon 2011). A l'Open d'Australie, il est le troisième de l'ère Open, après l'Australien Bob Giltinan (1977) et le Croate Goran Ivanisevic (1989).

"J'ai tout donné dans ce match"

L'histoire est d'autant plus belle pour le Russe qu'on ne donnait pas cher de sa peau quand il s'est retrouvé mené deux manches à zéro après à peine plus d'une heure de jeu. "C'était vraiment dur pour moi au début, il joue très vite, j'ai eu besoin de deux sets pour trouver comment jouer. A la fin, j'étais dans le rythme", explique Karatsev. "Je me sens bien, un peu fatigué bien sûr, j'ai tout donné dans ce match", poursuit-il. Au tour précédent, le surprenant Russe n'avait laissé aucune chance au N.9 mondial Diego Schwartzman (6-3, 6-3, 6-3). Son parcours est impressionnant jusqu'ici : outre l'Argentin, Karatsev a battu le Biélorusse Gerasimov et l'Italien Mager.