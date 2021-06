Aucun français au 3e tour de Roland-Garros : quand la Porte d’Auteuil devient le cimetière des ambitions tricolores…

Parce que cette défaite, aussi logique soit-elle, emporte avec elle les derniers maigres espoirs du clan tricolore. Gasquet au tapis, il n’y a plus un seul Français en lice à Roland-Garros. Avant même la 2e semaine. Avant même le troisième tour. Une bérézina historique pour les Bleus et du jamais vu depuis le début de l’ère Open en 1968.

Et chez les filles ? Pareil. Aucune Tricolore dans le Top 50 et deux porte-drapeaux, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia, qui ne parviennent pas à confirmer les espoirs placés en elles. La première n’a plus passé un 3e tour depuis… Roland-Garros en 2017 et la 2e n’a plus rien de l’intrigante 4e mondiale qu’elle était encore il y a moins de trois ans.

Jo-Wilfried Tsonga la mine désemparée à Roland-Garros. © AFP or licensors

Ce fiasco collectif était donc prévisible, à moyenne échelle, soyons honnêtes. Mais voir le tennis français péricliter à une telle vitesse peut surprendre.

Rendez-vous compte. En 2013, ils étaient 10 Français (7 hommes et 3 femmes) au troisième tour. Quatre ans plus tard, en 2017, ils n’étaient déjà plus que 6 (3 et 3). Par la suite, tout s’est accéléré. De 5 en 2019, ils sont passés à 4 en 2020 et finalement à zéro cette année.

Pléthorique sur la ligne de départ, le clan tricolore s’est amenuisé au fil des tours pour finalement déguerpir avant même la 2e semaine.

Et le plus inquiétant pour ce tennis français c’est que, derrière, les interrogations sont nombreuses. Qui sera capable de prendre la lourde relève de l’omnipotente génération dorée ? Si Benoît Paire est le mieux classé au classement ATP, sa folie furieuse, son irrégularité chronique et ses 32 ans bien tassés l’écartent de la course. Même si avec Paire, on n’est finalement à l’abri de rien, le voir atteindre une demi-finale en Grand-Chelem paraît hautement improbable.

Et celui qui devait s’ériger comme le fer de lance de cette génération intermédiaire, Lucas Pouille, est martyrisé par son corps. Ephémère 10e mondial (en mars 2018), il végète aujourd’hui loin du Top 50 (84e), en proie aux doutes et aux récurrentes blessures.

Derrière, les Ugo Humbert, Fiona Ferro etc ont sans doute été propulsés trop vite… trop haut. Même s’il pointe déjà aux portes du Top 30 à, à peine 22 ans, Humbert sent le poids des projecteurs braqués sur lui. Sa défaite, en quatre sets, face à Richard Berankis, ne fait que confirmer les doutes. Humbert n’est pas encore prêt à prendre la relève, c’est un fait.

Et dans son sillage, c’est l’ensemble du tennis français qui tire la langue. Alors qu’il rêvait d’un successeur à Yannick Noah, dernier Bleu vainqueur d’un Grand-Chelem en 1983, il rêve aujourd’hui de voir l’un de ses représentants déjouer les pronostics pour atteindre la 2e semaine. Un déclin prévisible mais franchement inquiétant.