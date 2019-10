Andres Gimeno, le vainqueur le plus âgé de Roland-Garros en 1972, est décédé

L'ancien joueur de tennis espagnol Andres Gimeno, vainqueur le plus âgé de Roland-Garros durant l'ère professionnelle, est décédé ce mercredi à Barcelone à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé la Fédération espagnole de tennis (RFET).

Son plus bel exploit, Gimeno l'a réalisé à l'âge de 34 ans et 10 mois en remportant en 1972 le tournoi de Roland-Garros aux dépens du Français Patrick Proisy en finale. Il a également atteint la finale de l'Open d'Australie en 1969 et les demi-finales à Wimbledon en 1970.

Gimeno était "sans doute l'un des pionniers du tennis en Espagne et un grand athlète", a souligné sur Twitter Rafael Nadal, qui détient le record de victoires à Roland-Garros avec 12 titres.

Gimeno a représenté l'Espagne à la Coupe Davis de 1958 à 1960 et de 1972 à 1973. Il a été intronisé au Hall of fame du tennis international en 2009.