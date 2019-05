Alison Van Uytvanck , battue par Sorribes Torno: « J'ai fait trop d'erreurs »

Alison Van Uytvanck (WTA 55) était très déçue, dimanche soir, dans les couloirs du musée de Roland-Garros, transformé cette année en centre de presse. La Grimbergeoise, 25 ans, a en effet été éliminée dès le premier tour par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 72), 22 ans, qui n'avait encore jamais gagné un match dans le tableau final à Paris.

"J'ai fait trop d'erreurs", a-t-elle avoué, laconiquement, après sa défaite 6-1, 5-7, 6-2 au micro de Benjamin Deceuninck. "J'étais un peu stressée et en face, il y avait une joueuse qui ne donne rien. Il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent comme elle dans le top-100, avec un coup droit très haut lifté et un revers slicé. C'était donc à moi de sortir des coups gagnants. Et je n'ai pas fait des coups gagnants. J'ai fait des fautes", soupira-t-elle. "Même quand je venais au filet, je ne parvenais pas à claquer mes volées. Oui, c'est décevant... "

Alison Van Uytvanck a, en effet, commis beaucoup trop de fautes: 39 au total, principalement en coup droit, sans compter celles soi-disant provoquées par l'adversaire. Au point qu'à un certain moment, elle a même proposé à sa petite amie, Greet Minnen, assise dans les tribunes, de prendre sa raquette à sa place.

"Elle m'a dit de lâcher mes coups. J'ai dit 'oui, je sais, mais ce n'est pas si facile'", a-t-elle expliqué. "Peut-être que si j'avais eu un peu plus de confiance et de matches dans les jambes, j'aurais pu gagner. J'ai dû renoncer au tournoi de Rome en raison d'une gêne à l'épaule et au coude. Néanmoins, les sensations à l'entraînement étaient bonnes. Je me suis battue car il n'y avait que ça à faire et dans le troisième set, j'ai mené deux fois 40-15 sur mon service. Bref, cela aurait pu être 4-2 pour moi. Mais ce fut 4-2 pour elle. Je n'ai tout simplement pas assez bien joué."

Elle ira voir la semaine prochaine au tournoi ITF de Surbiton, doté de 100.000 dollars, si l'herbe est plus verte ailleurs. Elle y entamera sa préparation à Wimbledon, 3e Grand Chelem 2019.