32 ans après l'Open d'Australie, 4 ans après l'US Open, Roland-Garros a (enfin) son toit

Voici une bonne nouvelle pour tous les amateurs de tennis. Roland-Garros est (enfin) en passe de finaliser la construction du toit qui viendra orner le dessus du court principal Philippe-Chatrier. 32 ans après l'Open d'Australie, onze ans après Wimbledon et quatre après l'US Open, le tournoi français est donc le dernier Majeur à se doter d'une protection contre la pluie en cas de mauvais temps. Fini donc les interruptions prolongés. Autre nouveauté, l'installation d'un système d'éclairage qui permettra à certaines rencontres de se prolonger malgré l'obscurité. Face aux critiques de plus en plus insistantes qui s'abattaient, l'organisation a donc réagi. A point nommé, à trois mois du début du tournoi, le toit est donc quasi prêt.