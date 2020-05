Zverev, Thiem, Kyrgios, Svitolina et Goerges en exhibition à Berlin en juillet

Alexander Zverev et Julia Goerges seront les têtes d'affiche allemandes d'un tournoi exhibition organisé chez eux à Berlin, ont annoncé les organisateurs vendredi.

Six joueurs et six joueuses seront sur l'herbe du stade Steffi Graf du 13 au 15 juillet puis dans le hangar de l'ancien aéroport de Tempelhof du 17 au 19 juillet.

Alexander Zverev, 7e joueur du monde, sera accompagné pour l'instant par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) et l'Australien Nick Kyrgios (ATP 40). Côté féminin, il y aura Julia Goerges (WTA 38) mais aussi sa compatriote Andrea Petkovic (WTA 87) et l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e joueuse du monde.

Les deux rendez-vous devraient se jouer à huis clos et en respectant des consignes strictes en matière sanitaire.

La crise du coronavirus a mis à l'arrêt tant le circuit ATP que WTA, jusqu'à la fin du mois de juillet au moins.