Zverev taquine Federer : "Roger, tu as quel âge ?"

La Suisse a conservé son titre à la Hopman Cup, une compétition de tennis mixte par équipes, samedi, à Perth (Australie). Dans le double mixte décisif contre l'Allemagne, Belinda Bencic et Roger Federer sont venus à bout d'Angelique Kerber et Alexander Zverev 4-0, 1-4, 4-3 (5/4) en 1 heure et 02 minutes.

Plus tôt dans la journée, Roger Federer, troisième joueur mondial, avait dominé Alexander Zverev (ATP 4) 6-4, 6-2. Angelique Kerber, deuxième joueuse mondiale, s'était imposée face à Belinda Bencic (WTA 54) 6-4, 7-6 (8/6). Remake de l'édition précédente, cette finale a proposé exactement le même scénario que celle de l'an passé, lorsque Federer et Kerber s'étaient imposés en simple et le double mixte avait tourné à l'avantage des Suisses.

C'est le quatrième sacre de la Suisse, après 1992, 2001 et 2018. Déjà présent en 2001 aux côtés de Martina Hingis, Federer devient le premier joueur à remporter à trois reprises ce tournoi, dont la première édition remonte à 1989. L'Allemagne s'est imposée en 1993 et 1995.

Avec humour, Zverev a interpellé Federer après la partie : "Nous tous, les autres joueurs, on en a vraiment assez de vous… Mais que peut-on y faire ? C’est surtout toi que je vise, Roger. Tu as quel âge, déjà ? 30 et des poussières… Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne peux pas nous laisser gagner une petite Hopman Cup, rien qu’une seule fois. Rien qu’une fois."

Le Suisse, âgé de 37 ans, a naturellement rigolé aux propos de l'Allemand.