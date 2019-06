Zverev élogieux envers Goffin : "Il a joué un match incroyable et méritait de gagner"

Alexander Zverev (ATP 5) était évidemment déçu après sa défaite 3-6, 6-1, 7-6 (7/3) en quart de finale du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle, ce vendredi, contre David Goffin (ATP 33). L'Allemand de 22 ans, finaliste en 2016 et 2017, espérait remporter pour la première fois le titre devant son public, mais à la place il a quitté le tournoi dès les quarts de finale, et avec une blessure au genou droit contractée lundi.

"On peut toujours voir les choses négativement, mais on peut aussi prendre le positif", a-t-il expliqué après son élimination. "J'ai disputé trois excellents matchs ici. Ce match était vraiment d'un très haut niveau. Évidemment, je ne suis pas ravi d'avoir perdu. Après le gain du premier set, j'ai nettement moins bien servi et je n'ai plus été aussi bon dans les échanges. Contre un joueur comme lui, les choses peuvent alors vite tourner. Je ne suis pas à 100% avec mon genou, mais je suis sûr que d'ici quelques jours, il n'y aura plus de problème. Je suis donc optimiste pour Wimbledon."

Sascha Zverev a également tenu à rendre hommage à David Goffin, qui l'a surtout impressionné au niveau du retour de service.

"Il (David Goffin, ndlr) a joué un match incroyable, a poursuivi le natif de Hambourg. Bien sûr que j'ai cru que je pourrais gagner quand j'ai eu ce break d'avance dans le troisième set. Comme je l'ai dit, il a disputé un très bon match, il a incroyablement bien retourné. Pour cette raison, il a mérité de gagner aujourd'hui. C'est un excellent joueur, vous savez. Il a été N.7 mondial (entre le 20 novembre 2017 et le 5 mars 2018) et je ne sais pas pourquoi il est retombé. Je pense qu'il doit s'agir de l'un de ses meilleurs matchs qu'il ait livré cette année et dans ce cas, je peux très bien perdre 7-6 au troisième set. Ce n'est pas un problème."