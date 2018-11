Zverev bat Djokovic au Masters et s'offre le plus grand succès de sa carrière

Alexander Zverev, à 21 ans à peine, vient de remporter le tournoi le plus important de sa jeune et prometteuse carrière. L'Allemand, 5e mondial, s'est offert le N.1 mondial Novak Djokovic en finale du Masters de tennis, tournoi regroupant les huit meilleurs joueurs de la saison, dimanche à Londres. S'appuyant sur son grand service et parvenant à breaker 'Djoko' à quatre reprises, Zverev s'est imposé 6-4, 6-3.

Le Serbe de 31 ans, vainqueur de 14 tournois du Grand Chelem dont Wimbledon et l'US Open cette saison, avait aisément battu l'Allemand en phase de groupes (6-4, 6-1). Alors que les serveurs ont remporté chaque fois leur engagement dans les huit premiers jeux, Zverev a profité de sa première balle de break pour prendre les devants. Plus entreprenant que Djokovic dans la première manche, avec 13 coups gagnants pour seulement 4 au N.1 mondial, le jeune prodige allemand a donc logiquement viré en tête (6-4).

Djokovic, qui n'avait pas encore perdu son service cette semaine à l'O2 Arena, a encore été breaké à deux reprises en début de seconde manche, voyant Zverev s'échapper à 3-1. 'Nole' avait l'occasion de rejoindre Roger Federer au palmarès avec un sixième titre mais n'a pas pu revenir dans la partie. En effet, Zverev s'est appuyé sur son service, une de ses principales armes, avant de ponctuer la partie après 79 minutes de jeu sur un passing gagnant.

Zverev, qui disputait son 2e Masters, ajoute un 10e titre à son palmarès après ceux acquis cette saison à Munich, Madrid et Washington. Le droitier de Hambourg est le premier Allemand à s'imposer dans ce tournoi des maîtres depuis Boris Becker en 1995.

Zverev succède au Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur de David Goffin en finale l'année dernière.