Zverev a été opéré à l'oeil: "Tout s'est bien passé"

Alex Zverev envoie la balle dans le visage d’une jeune fille, puis lui offre un cadeau - Tennis -... L'Allemand Alexander Zverev, 5e joueur mondial, a connu une nouvelle désillusion mardi dès ses débuts au Masters 1000 de Rome en subissant la loi de l'Italien Matteo Berrettini (33e), l'un des joueurs en forme du moment, vainqueur 7-5, 7-5. Encore 3e mondial fin avril, l'Allemand de 22 ans peine à trouver la bonne cadence dans sa préparation à Roland-Garros. Zverev a en effet été éliminé en quarts à Madrid (par Tsitsipas) et Munich (par Garin) après des échecs sans gloire à Barcelone (2e tour) et Monte-Carlo (8e de finale). L’aventure de Zverev s'est aussi arrêté en double, avec son frère Mischa. Durant cette partie, le 5e joueur mondial a offert son bandeau à une jeune supportrice. La raison ? Il avait touché la jeune fille au visage avec une balle perdue suite à un smash trop puissant. De quoi très certainement atténuer la douleur et attirer les regards des camarades de la jeune fille.