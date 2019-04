Zverev, 3e mondial et demi-finaliste l'an passé, écarté par Fognini en 8e de finale

L'Italien Fabio Fognini (ATP 18/N.13) s'est joué de l'Allemand Alexander Zverev, troisième joueur mondial et tête de série N.3, jeudi, en 8e de finale (3e tour) du tournoi de tennis de Monte-Carlo, une épreuve Masters 1000 jouée sur terre battue et dotée de 5.207.405 euros. Fognini l'a emporté 7-6 (8/6), 6-1 après 1 heure et 31 minutes de jeu.

Vendredi, Fognini, 31 ans, affrontera le Croate Borna Coric (ATP 13) ou le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 49) pour une place en demi-finales, un stade qu'il avait déjà atteint en 2013.

Vainqueur du Masters de fin d'année et demi-finaliste en Principauté en 2018, Zverev connaît un exercice 2019 plus délicat. Il n'a disputé qu'une finale, à Acapulco où il a été battu par Nick Kyrgios, et reste sur des éliminations au 3e tour à Indian Wells, dès son entrée en lice à Miami et au 2e tour à Marrakech.