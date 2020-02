Ysaline Bonaventure : "Kim devrait pouvoir atteindre le top 20"

Kim Clijsters effectuera son retour à la compétition au tournoi de Dubaï où elle a reçu une wild-card. Si certains se posent des questions sur sa capacité à revenir au haut-niveau, Ysaline Bonaventure, qui l’a côtoyée lors de la Fed Cup, se veut plus optimiste. La Liégeoise a eu l’occasion d’échanger quelques balles avec l’ex numéro 1 mondiale et elle assure que celle-ci n’a rien perdu de sa puissance.

Quelle est l’ambiance sur le circuit à la suite du retour de Kim Clijsters à Dubai ?

"Honnêtement ça se passe bien. Kim a toujours été une joueuse très appréciée sur le circuit, et ça fait du bien de pouvoir la côtoyer. Elle est toujours de bonne humeur, je pense qu’elle est heureuse de reprendre les tournois. Ça fait vraiment du bien de l’avoir ici parmi nous.

Ça a été une idole pour beaucoup de jeunes qui vont l’affronter, quel est le sentiment par rapport à ça ?

"Ça a été mon idole, je pense que c’est une personne que beaucoup de monde a adoré regarder. C’est sûr que la revoir sur le circuit, c’est un peu bizarre. Elle va jouer contre des filles qui sont fans d’elles et qui ont toujours rêvé de jouer contre elle. C’est assez sympa de la revoir et de voir comment elle fonctionne."

Vous qui l’avez côtoyée en Fed Cup, quelle est votre relation avec elle ?

"Au début j’étais un peu plus réservée parce que c’est une personne que j’ai toujours adoré regarder, ça a toujours été un exemple. C’était sympa de l’avoir parmi nous en Fed Cup, notamment pour moi. Après mon match perdu après avoir eu 3 balles de match, c’est la seule qui est venue près de moi et qui m’a un petit peu parlé. Elle m’a dit qu’elle avait été dans des situations comme celle-là, que ça pouvait arriver à tout le monde et que j’avais prouvé que mon niveau de jeu était là. Donc elle était très fière de moi, elle m’a dit de continuer comme ça, et que des matchs et des erreurs comme ça pouvait arriver à tout le monde."

Est-ce que vous aimeriez l’affronter à Dubaï ?

"J’ai 2 ou 3 matchs de qualification à gagner avant de pouvoir y penser, mais ce serait un rêve de pouvoir jouer contre elle. Maintenant, il faut se concentrer sur soi-même. Elle n’a pas joué depuis longtemps, donc je me demande si son niveau de jeu va être le même qu’avant. Je pense que le tennis a évolué, les années sont passées donc ce serait un rêve de jouer contre elle, mais je me demande comment elle va jouer."

Quel est son niveau de jeu selon vous ?

"J’ai eu l’occasion de m’entraîner quelques fois avec elle, notamment pour la Fed Cup. Elle tape vraiment bien la balle. On a fait beaucoup de gammes, on n’a pas spécialement fait énormément de points, mais sa façon de taper la balle est impressionnante. La vitesse avec laquelle elle frappe la balle, j’ai rarement vu ça en face de moi. Le timing qu’elle a toujours après autant d’années, c’est assez particulier. J’espère qu’elle va pouvoir garder ce niveau de jeu là pendant les matchs."

Quelle place pensez-vous qu’elle va pouvoir atteindre au classement WTA ?

"C’est difficile à dire parce qu’on ne l’a pas spécialement vue faire de points. On l’a vue dans les gammes et dans des situations de jeu assez fermées donc avec les déplacements, avec le stress des matchs, je me demande vraiment comment elle va réagir. C’est certain qu’elle a eu l’habitude d’avoir des matchs avec beaucoup de stress, et énormément d’engouement, mais je me demande comment ça va fonctionner pour elle. Je pense que ça va lui prendre quelques semaines avant d’atteindre son meilleur niveau, peut-être quelques mois. Surtout ici, où elle ne va pas spécialement jouer contre des joueuses qui vont lui donner le temps de s’adapter et de récupérer son niveau de jeu d’avant. Mais je pense que Kim devrait pouvoir atteindre le top 20. Et puis qui sait, par la suite peut-être mieux, c’est tout ce que je lui souhaite."