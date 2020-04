Ysaline Bonaventure : "Je rêve d'affronter Kim Clijsters, mon idole de toujours"

Ysaline Bonaventure est l’invitée de notre Insta Live. La Liégeoise profite du confinement pour cuisiner, jardiner, surfer sur instagram mais aussi et surtout parfaire sa condition physique. Durant cet Insta Live, elle est revenue, notamment sur son admiration pour Kim Clijsters et sa relation intense, avec l’équipe belge de Fed Cup.

C’est à l’âge de 7 ans que la petite Ysaline commence le tennis. Mais ce n’est qu’à 16 ans qu’elle réalise qu’elle pourrait en faire son métier. "Avant cela je ne faisais pas de super résultats. A 14 ans je rêvais de devenir joueuse pro mais je n’étais pas certaine d’avoir un jour le niveau pour percer.".

Ysaline peut continuer à s’entraîner à Mons

La 122e joueuse mondiale fait partie des 3 joueurs de tennis francophones qui bénéficient du statut de sportifs de haut niveau. Elle peut donc continuer à s’entraîner à l’AFT à Mons. "C’est vrai qu’on ne se réveille pas tous les matins avec la même motivation. J’essaie de rester fit pour revenir plus forte que je ne l’étais. Parce que je sais que j’ai encore une énorme marge de progression."

Un tournoi remporté et puis la saison qui s’arrête

La jeune Stavelotaine de 25 ans avait bien débuté la saison 2020 en s’imposant au tournoi ITF de Andrézieux-Bouthéon en France. C’est à Indian Wells, en Floride, que tout s’est arrêté. "On était tous sur place. On a reçu un mail nous annonçant que le tournoi était annulé. On a quand même continué à s’entraîner pendant 3, 4 jours en attendant d’avoir des infos sur le tournoi de Miami. Une fois qu’on a su qu’il était, lui aussi, annulé, on est tous rentré à la maison."

Histoire d’amour avec l’équipe de Fed Cup

Ysaline adore retrouver l’équipe de Fed Cup et attend impatiemment de pouvoir défendre à nouveau les couleurs de la Belgique. "La Fed Cup me tient fort à cœur. J’adore l’ambiance qu’il y a entre toutes les filles. On a même créé un groupe whatsapp. On a rebaptisé notre groupe "Les chômeuses" comme on ne joue plus en ce moment, et on discute régulièrement sur le groupe."

La jeune Liégeoise souhaite retrouver l’équipe belge, pour essayer d’oublier sa douloureuse défaite de février dernier, en Fed Cup contre le Kazakhstan. "J’ai eu trois balles de matchs contre Yulia Putintseva. Et j’ai commencé à perdre pied. Je savais que ça allait être compliqué. Je me suis inclinée. C’était douloureux. Mais j’ai été réconfortée par Kim Clijsters. Elle m’a dit que ça lui était aussi déjà arrivé dans sa carrière."

Un rêve d’affronter Kim Clijsters

La joueuse francophone attend impatiemment de croiser la route de Kim Clijsters, de retour sur le circuit professionnel. "Mon idole a toujours été Kim Clijsters. Je l’admire encore plus depuis que j’ai eu l’occasion de la côtoyer. J’ai eu la chance de m’entraîner avec elle. C’est une joueuse bienveillante qui a un grand cœur. Je rêve d’un jour jouer contre elle en compétition même si ça me mettrait un gros stress."

Ysaline espère donc croiser Kim sur surface dure, la surface de prédilection de la Liégeoise. Ysaline espère que ce jour-là, sa puissance et son redoutable revers lui permettront de faire trembler son idole de toujours.