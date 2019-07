Ysaline Bonaventure face à une qualifiée au premier tour à Jurmala

Une joueuse issue des qualifications sera l'adversaire d'Ysaline Bonaventure au premier tour du tournoi de tennis sur terre battue de Jurmala en Lettonie, une épreuve WTA dotée de 250.000 dollars, qui en est à sa première édition et qui reprend le tournoi de Moscou (River Cup).

En cas de victoire, la Stavelotaine, 24 ans, 114e mondiale, se verrait opposée soit à l'Allemande Tatjana Maria (N.7/WTA 70), 31 ans, soit à la Croate Jana Fett (WTA 315), 25 ans.

La Lettone Anastasija Sevastova, 11e mondiale, a été désignée tête de série numéro 1 et la Française Caroline Garcia (WTA 22), N.2 de ce tournoi où Bonaventure pourrait être rejointe par Marie Benoit qui a franchi le cap du premier tour des qualifications dimanche en battant l'Ouzebkhe Akgul Amanmuradova, 35 ans, 521e à la WTA, 7-5 et 6-2 en 1 heure et 27 minutes de jeu.

Marie Benoit, 24 ans, 268e à la WTA, aura comme dernier obstacle en qualifications lundi la Russe Valentyna Ivakhnenko (N.6/WTA 217), 26 ans.