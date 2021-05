Ysaline Bonaventure arrête sa collaboration avec De Greef après sa suspension provisoire

Ysaline Bonaventure (WTA 126) a dû mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur Arthur De Greef. La Stavelotaine de 26 ans l’a écrit vendredi sur ses réseaux sociaux. Jeudi, De Greef a été provisoirement suspendu par l’Agence internationale d’intégrité du tennis (ITIA).

Arthur De Greef, à l’instar des autres joueurs belges Romain Barbosa et Alec Witmeur, fait l’objet d’une enquête criminelle et d’une enquête de l’ITIA. Le Bruxellois de 29 ans fut 113e mondial à l’ATP en juin 2017 et participé à la Coupe Davis avec la Belgique. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle en janvier dernier et s’occupait depuis lors de la N.5 belge.

"Au vu des événements de ces derniers jours c’est avec tristesse que ma collaboration avec Arthur doit prendre fin", a écrit la gauchère. "Ayant besoin d’un coach qui puisse m’accompagner à l’étranger, les choses ont fait que la collaboration n’était plus envisageable. Déçue de la tournure des événements mais je ne souhaite faire aucun commentaire", a ajouté Bonaventure, qui désire se concentrer sur la suite de sa saison, et Wimbledon, et espère pouvoir retrouver un coach qui puisse intégrer son staff.

