Yanina Wickmayer sortie au deuxième tour par Gavrilova à Indian Wells

Yanina Wickmayer n'est pas parvenue samedi à se qualifier pour les 16es de finale du tournoi de tennis d'Indian Wells, aux Etats-Unis, épreuve sur surface dure dotée de 8.648.508 dollars. Yanina Wickmayer (WTA 115), 28 ans, issue des qualifications, a été éliminée au deuxième tour par l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 26), 24 ans, 7-6 (7/3) 6-2.

Vendredi, Elise Mertens (N.22), 22 ans, 22e mondiale, avait été éliminée au deuxième tour par la Chinoise Qiang Wang, 26 ans, 55e au classement WTA, 4-6, 6-3, 6-3 en 1 heure et 51 minute de jeu. Alison Van Uytvanck (WTA 50) et Kirsten Flipkens (WTA 69) ont elles été éliminées au premier tour. En double, associée à la Serbe Nina Stojanovic, Kirsten Flipkens avait été éliminée au premier tour, battue 6-0, 6-4 par la 8e paire tête de série formée par la Slovène Andreja Klepac et l'Espagnole Maria José Martinez Sanchez.

Elise Mertens, avec sa partenaire néerlandaise Demi Schuurs, s'était quant à elle qualifiée jeudi pour le deuxième tour. Le duo doit affronter lundi en 8es de finale les Espagnoles Lara Arruabarrena et Arantxa Parra Santonja.