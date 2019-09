Yanina Wickmayer file en quart de finale du double à Zhengzhou

Yanina Wickmayer et sa partenaire slovène Tamara Zidansek ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis WTA Premier de Zhengzhou, mercredi, en Chine. Le duo belgo-slovène s'est débarrassé de la paire formée par la Japonaise Shuko Aoyama et la Chinoise Yang Zhaoxuan, tête de série N.4, au premier tour 6-1, 6-0. La rencontre a duré 46 minutes.

Wickmayer et Zidansek affronteront les Américaines Sofia Kenin et Asia Muhammad, victorieuses 6-2, 6-3 des Chinoises Guo Hanyu et Yuan Yue, pour une place en demi-finale.

Wickmayer (WTA 160) retrouvera ainsi Muhammad (WTA 281) qui l'avait battue au premier tour des qualifications.