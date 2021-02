Yanina Wickmayer, enceinte de son premier enfant : "J'aime toujours le tennis, mais mes priorités vont changer"

Au début, j’avais un peu peur de lâcher prise. Quand on est athlète, on travaille chaque jour pour maintenir notre corps en forme. C’est notre boulot, d’être à 100% fit, de contrôler notre alimentation. Pour cela, rien n’a changé. Je fais toujours du sport, même si l’intensité est moindre, évidemment. Je dois faire attention, et je ne peux pas tout faire, mais je pratique une activité physique six jours sur sept. Je combine le vélo, la natation, des exercices. Et je marche souvent, quand il fait beau. Je m’occupe, et je mange sainement. Je pensais que ce serait pire que cela, de lâcher prise et de perdre le contrôle de mon physique. Mais même si on vit sainement, le corps change, il y a un bébé qui pousse à l’intérieur. Je vis plein de sensations pour la première fois. C’est très spécial, mais j’ai moins de soucis que je ne le pensais, à lâcher le contrôle, et à voir mon corps changer.

C’est vrai que la période est compliquée, et que la situation est difficile pour plein de gens. La vie n’est plus comme avant, on ne peut plus voir notre famille et nos amis. Mais moi, je vis des moments positifs, et je suis tout à mon bonheur. Je me rends compte que ce n’est pas tout à fait la réalité, mais je dois profiter à fond de ce que je vis en ce moment. Tous mes amis qui ont déjà des enfants me conseillent de profiter de chaque jour, parce que cela va passer vite. Ils me disent qu’avant que je m’en rende compte, ma fille aura déjà vingt-cinq ans. Et c’est cela que j’essaye de faire, profiter chaque jour de ma grossesse, et de cette expérience. L’avenir est incertain, mais je ne m’inquiète pas trop pour l’instant. Je vis au jour le jour, et je profite un max de tout ce que je ressens.

Le tennis a été au centre de votre vie, ces vingt dernières années. Il ne sera plus jamais votre priorité, maintenant…

D’un côté, cela fait bizarre. Mais de l’autre côté, je pense que cela ne peut que me faire du bien. Je me suis toujours consacrée à 100%, ou à 150%, à ma carrière. Et peut-être un peu trop. Parfois, j’avais du mal à me relâcher en tournoi, à aller manger tranquillement, à penser à autre chose. C’était difficile, pour moi, de profiter de ces moments, de ces voyages, de mes matches. Je voulais toujours faire mieux, j’étais perfectionniste, pas facilement contente de moi. Maintenant, mes priorités vont changer, et cela va peut-être m’aider à relativiser, à être plus cool et plus relax. A mon avis, cela va faire du bien à ma carrière, d’avoir une priorité à côté du tennis.

Une joueuse de tennis voyage partout dans le monde, mais ne connaît pas le monde. Vous n’avez sans doute jamais visité Melbourne ou New-York. Ce n’est pas un peu frustrant, quand on y pense ?

C’est surtout frustrant pour nos proches, qui savent qu’on voyage énormément, mais qu’on ne prend pas le temps d’aller visiter ces beaux endroits. Il y a plein de gens qui n’ont pas la chance de voyager comme nous. Des amis me disent : "Mais enfin, tu n’es pas allée voir ça, ou ça ?". Mais on est là pour jouer. Et quand on a fini les matches ou les entraînements, on est fatigués, et on veut se reposer. Tout est axé sur le tennis. C’est frustrant, mais c’est normal, c’est notre boulot, et c’est pour cela qu’on est là.

Je n’ai pas décidé d’avoir un enfant parce que j’en avais marre du tennis

Le jour où vous avez annoncé que vous alliez devenir maman, vous avez tout de suite précisé que votre carrière n’était pas terminée. Ce sera sans doute un sacré défi, de continuer. Parce que vous n’avez pas les moyens financiers d’une Serena Williams par exemple, et la possibilité de vous payer des nounous…

Oui, je sais. Et là aussi, je vivrai des expériences nouvelles. On va peut-être devoir trouver nos repères, au début. On a de la famille, et beaucoup d’amis, donc quelqu’un pourra peut-être voyager de temps en temps avec nous. Et nous aider sur les tournois où ce sera un peu plus compliqué. J’aimerais essayer de reprendre ma carrière. Mais j’ai dit que je reviendrais si mon corps le veut bien. Une grossesse constitue un changement énorme pour le corps. Et il y a mes problèmes au dos, qui me suivent depuis un petit moment. Je me pose quand même quelques questions, sur la façon dont je vais récupérer, sur la façon dont je vais me sentir quelques mois après mon accouchement, sur les sensations que j’aurai sur le terrain. Le fait de revenir ou pas dépendra de tout cela. Si je me sens bien, si je me sens forte sur le terrain, il n’y a pas de raisons pour ne pas tenter de revenir. Je n’ai pas décidé d’avoir un enfant parce que j’en avais marre du tennis. Ce n’est pas parce que je n’étais plus motivée, ou parce que je n’aimais plus ce sport, ou que je n’aimais plus m’entraîner. Chaque jour, j’étais contente d’aller à l’entraînement, et j’avais encore beaucoup d’ambition. Donc, si je me sens bien, mentalement et physiquement, je ne vois aucune raison de ne pas essayer d’encore jouer pendant quelques années.

Il y a dix ans, la question ne se serait même pas posée. Les joueuses prenaient leur retraite, et faisaient des enfants après. Qu’est-ce qui a changé ? C’est le fait que Kim Clijsters ait réussi à combiner sa carrière et sa vie de maman ? C’est le fait que la WTA ait fait des efforts pour aider les mamans championnes ?

Je pense que c’est un mélange de plusieurs choses. C’est vrai que Kim a un peu montré la voie. Elle a arrêté le tennis à vingt-quatre ans, pour avoir son premier enfant. On ne savait pas si elle allait revenir ou pas. Elle est revenue, et je pense que sa deuxième partie de carrière a même été meilleure que sa première. Et puis, d’autres joueuses ont suivi. Et la WTA les a mieux aidées, avec un classement plus adapté à ces situations. Un système qui donne plus de temps aux joueuses qui veulent revenir sur le circuit après une grossesse. Mais il y a aussi autre chose. Les femmes, en général, font des plus grandes carrières qu’avant, dans le sport, dans le business, ou dans d’autres domaines. Tout le monde a maintenant compris que l’on pouvait réaliser nos rêves d’avoir une famille, tout en réussissant une carrière. Avoir un enfant ne peut pas être un frein à une carrière, on ne doit pas avoir de difficultés à combiner les deux. Maintenant, c’est parfois même le papa qui reste à la maison. Je suis contente que les choses aient changé. Au début de ma carrière, si on m’avait demandé s’il était imaginable de faire un enfant, puis de continuer à jouer et à voyager, j’aurais dit : "non, jamais, jamais". Comme, à mon avis plein d’autres joueuses. Mais la situation a changé, et je pense que c’est une bonne opportunité pour les femmes de continuer leur carrière, tout en étant mamans. C’est même une très belle chose.