Yanina Wickmayer dans le dernier carré en double à Zhengzhou

Yanina Wickmayer et sa partenaire britannique Naomi Broady se sont qualifiées pour les demi-finales du double au tournoi de Zhengzhou, épreuve des WTA 125K Series jouée sur dur, jeudi, en Chine. La paire belgo-britannique, troisième tête de série, s'est débarrassée en quart de finale de l'Indienne Prarthana Thombare et de la Chinoise Xun Fangying, 6-1, 6-1 en 51 minutes.

Wickmayer et Broady joueront en demi-finale soit contre la Chinoise Lu Jia-Jing et la Japonaise Junri Namigata, soit contre la Japonaise Miharu Imanishi et l'Ouzbèke Sabina Sharipova.

En simple, Wickmayer (WTA 107) affrontera la Japonaise Mai Minokoshi (WTA 336), issue des qualifications, en quarts de finale.