WTA Sydney : Elise Mertens rassure sur sa forme et remporte sa première rencontre de l'année

Elise Mertens s'est hissée au deuxième tour du tournoi WTA de Sydney, joué sur surface dure et doté de 703.580 dollars, mardi en Australie. La Belge, 20e mondiale, a gagné en deux sets (6-2, 7-6), après une heure et 51 minutes de jeu contre la Française Fiona Ferro, 104e mondiale et issue des qualifications.

Au deuxième tour, Elise Mertens affrontera la Russe Daria Kasatkina, 26e mondiale, qui a battu l'Américaine Sofia Kenin, 12e mondiale et tête de série N.8, au premier tour 6-4, 6-0.

La semaine dernière, la Limbourgeoise s'était retirée du tournoi WTA de Melbourne à cause d'une gêne à la cuisse.