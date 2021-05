WTA Rome : Elise Mertens battue pour son premier match en tant que N.1 du double

Elise Mertens, nouvelle N.1 mondiale en double, et sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double) ont été éliminées au deuxième tour (8e de finale) du double au tournoi WTA 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 1.577.613 euros. Exemptée de premier tour en tant que tête de série N.1, la paire belgo-taïwanaise a été battue par la Canadienne Sharon Fichman (WTA 50 en double) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 48 en double) 1-6, 6-4, 10/4, jeudi. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Devenue N.1 mondiale du double lundi, Mertens disputait son premier match sous ce nouveau statut. Avec Hsieh, sa nouvelle partenaire, elles expédiaient la première manche 1-6 en 24 minutes. Mais elles voyaient leurs adversaires revenir à égalité (6-4) puis gagner le super jeu décisif 10/4.

Eliminées lors de leur première sortie à Madrid la semaine passée, Mertens et Hsieh concèdent un deuxième revers de rang ensemble. En simple, Mertens (WTA 14) a été éliminée au premier tour par la Russe Kudermetova (WTA 28).

Mertens s’était alignée à Rome après avoir abandonné en quarts de finale du simple à Madrid en raison d’une blessure à la cuisse.

