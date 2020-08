WTA Palerme : Kirsten Flipkens également éliminée au premier tour

Kirsten Flipkens (WTA 77) a été éliminée au premier tour du tournoi WTA de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars. Le tournoi de Palerme marque la reprise du circuit féminin de tennis, arrêté en mars en raison du coronavirus.

Flipkens s'est inclinée 6-4, 6-2 face à la Russe Liudmila Samsonova (WTA 117), issue des qualifications. Dans le premier match de la journée, Elise Mertens (WTA 23) avait subi le même sort face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 119), également sortie des qualifications, avec une défaite 4-6, 1-6.

Alisson Van Uytvanck fait également son entrée en simple lundi face à la tête de série N.1, la Croate Petra Martic (WTA 15). Lundi, Van Uytvanck s'était qualifiée pour le deuxième tour du double avec Greet Minnen. La paire belge avait pris le dessus sur l'Allemande Vivian Heisen et la Britannique Emily Webley-Smith. Au deuxième tour, elles pourraient affronter Yanina Wickmayer et l'Allemande Laura Siegemund opposées lundi aux Italiennes Federica Bilardo et Dalila Spiteri.