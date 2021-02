WTA : Osaka dauphine de Barty, Mertens 2e en double

Finale 2021 : Naomi Osaka - Jennifer Brady - Australian Open 2021 - 21/02/2021 La Japonaise Naomi Osaka (WTA 3), 23 ans, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière l'Australian Open après sa victoire en finale face à l'Américaine Jennifer Brady (WTA 24). La joueuse coachée par le Belge Wim Fissette s'est imposée 6-4, 6-3 et s'est adjugé un quatrième titre en Grand Chelem après l'Australian Open 2019 et les éditions 2018 et 2020 de l'US Open.