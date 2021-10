WTA Moscou : L'Estonienne Anett Kontaveit remporte la Kremlin Cup

Anett Kontaveit, 20e joueuse mondiale, a remporté dimanche la Kremlin Cup, le tournoi WTA 500 de Moscou joué sur surface dure et doté de 565.530 dollars. Malgré la perte du premier set et avoir été menée 0-4 dans le deuxième, l'Estonienne a réussi à battre la Russe Ekaterina Alexandrova, 37e mondiale, 4-6, 6-4 et 7-5. Ce duel épique a duré 2h25.

"Le match était très équilibré. J'ai essayé de me battre avec tout ce que j'avais et c'est ce qui m'a sauvée", a déclaré l'Estonienne après la rencontre. Elle a pris sa revanche sur sa défaite concédée à la Russe au premier tour à Ostrava en 2020 dans leur seule précédente confrontation.

En grande forme cette année, Kontaveit décroche ainsi le quatrième titre en solo de sa carrière, le troisième en 2021 après Cleveland en août et Ostrava en septembre. Elle s'était imposée à Rosmalen en 2017. Il s'agissait de sa 11e finale et de la 5e en 2021. Elle s'est inclinée au Grampians Trophy et à Eastbourne plus tôt cette année.

Alexandrova, qui avait battu la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et N.1 dans la capitale russe vendredi en quarts, et profité de l'abandon de la 7e mondiale et 3e tête de série la Grecque Maria Sakkari samedi en demi-finales, jouait à 26 ans sa 3e finale sur le circuit WTA. Elle s'est imposée à Shenzhen en 2020 et a perdu à Linz en 2018.