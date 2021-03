WTA Miami : Kirsten Flipkens et Greet Minnen battues au dernier tour des qualifications

Kirsten Flipkens n’est pas parvenue à se hisser dans le tableau final du tournoi WTA 1000 de Miami. La Campinoise, 94e mondiale et tête de série N.4 (des qualifications), s’est inclinée en 1h22 (6-4, 6-3) face à l’Espagnole Aliona Bolsova, 105e mondiale et tête de série N.14, au 2e et dernier tour des qualifications du tournoi floridien. Pour "Flipper", c’est une nouvelle désillusion après son élimination en 16e de finale du tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg. La joueuse de 35 ans n’a toujours pas retrouvé son meilleur niveau, tant en simple qu’en double, en ce début d’année.

La deuxième joueuse belge en lice dans ces qualifications, Greet Minnen, 112e mondiale et tête de série N.16, a elle aussi perdu ce mardi (6-3, 6-4). Elle affrontait l’Américaine Hailey Baptiste, 236e mondiale, toujours au dernier tour des qualifications du tournoi floridien. Espoir du tennis féminin belge, la jeune joueuse, âgée de seulement 23 ans, vit actuellement un début d’année compliqué après son élimination en 16e de finale du tournoi WTA de Guadalajara. Elle aura, à l’avenir, la lourde tâche de confirmer son niveau de jeu entrevu avant la pandémie pour répondre de la meilleure des façons aux attentes placées en elle.

Elise Mertens, 17e mondiale et tête de série N.16 (hors qualifications), a quant à elle été exemptée de premier tour dans le tableau final du tournoi floridien. La Louvaniste fera donc son entrée au deuxième tour face à la Tchèque Kristyna Pliskova, 78e mondiale, ou la Britannique Katie Boulter, 319e mondiale.