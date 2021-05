WTA Madrid : Elise Mertens renverse Simona Halep après un superbe duel

Elise Mertens a battu Simona Halep en huitièmes de finale du tournoi WTA de Madrid. Sur la terre battue espagnole, notre compatriote a livré un match de très grande qualité pour venir à bout de l’ancienne lauréate de Roland Garros. Elle s’est imposée en trois sets après plus de deux heures trente de jeu : 4-6, 7-5, 7-5.



La Roumaine, plus constante et solide au service, remporte la première manche (6-4). On assiste ensuite à un festival de breaks (7 au total) dans le deuxième set. La 16e joueuse mondiale émerge et pousse Halep à un troisième acte.



Le match est toujours aussi disputé, les quatre premiers jeux sont tendus. Mais Halep concrétise ses occasions au contraire de Mertens et s’échappe à 1-3. La Louvaniste s’accroche et revient à 3-3. La tension monte encore d’un cran. Break, contre break, le combat continue. Maîtresse de ses nerfs, Mertens fait finalement plier Halep (7-5). Menée d'un break à deux reprises dans ce set décisif, elle a trouvé les ressources mentales pour renverser la situation et s’offrir une victoire de prestige. La deuxième seulement en six confrontations face à la Roumaine.



En quarts de finale, elle retrouvera Aryna Sabalenka, son ex-partenaire de double. La Bélarusse a écarté aisément Jessica Pegula (6-1, 6-2).