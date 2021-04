WTA Madrid : Elise Mertens écarte facilement Shuai Zhang au premier tour

Elise Mertens a battu la chinoise Shuai Zhang au premier tour du tournoi de Madrid. La Louvaniste s'est imposée 6-3 6-3 en 1h24.

Pour son entrée en lice dans le tournoi madrilène, Elise Mertens affronte la Chinoise Shuai Zhang, 44e joueuse mondiale. La Belge ne commence pas bien sa rencontre et se fait breaker d’entrée. Elle se retrouve menée 0-2 mais se reprend directement et débreake avant d’enchaîner avec un jeu blanc pour recoller à 2-2.

La Chinoise est agressive et pousse notre compatriote à la faute sur certains points mais elle se fait tout de même breaker dans le 7e jeu. Mertens mène 4-3.

La Louvaniste tarde quelque peu et doit écarter deux balles de break mais parvient finalement à faire 5-3. Elle breake ensuite une nouvelle fois Zhang qui comment de plus en plus de fautes et remporte le premier set 6-3 sur un magnifique coup droit long de ligne.

La seconde manche semble démarrer sur les mêmes bases. Mertens se fait breaker d’entrée et est menée 0-1. La différence avec le premier set est que la Belge parvient à débreaker sur le premier jeu de service de son adversaire, 1-1.

Notre compatriote nous gratifie de quelques très jolis points, comme ce passing sur le premier point du troisième jeu qui laisse la Chinoise sans réponse. Bien en jambes, Mertens parvient même à breaker à nouveau et mène 3-1.

Elle remporte ensuite un point à la suite d’un joli revers à deux mains long de ligne pour faire 40/0 dans le 5e jeu. Les deux joueuses conservent ensuite leur mise en jeu. A 5-3, Mertens sert pour le set et n’a besoin que de deux balles de matchs pour conclure.

Sans trembler, elle s'impose 6-3 6-3 en 1h24 et se qualifie pour les 1/16e de finale où elle affrontera la gagnante du match entre Ajla Tomljanovic et Elena Rybakina.