WTA Luxembourg : Greet Minnen et Alison Van Uytvanck rejoignent Kimberley Zimmermann en finale en double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck disputeront la finale du double du tournoi WTA 250 de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars. La paire belge s'est imposée en deux sets 6-3, 7-6 (2) en 1h26 contre les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, têtes de série N.3.

En finale, Minnen et Van Uytvanck retrouveront Kimberley Zimmermann. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, la Bruxelloise s'est qualifiée pour la finale plus tôt vendredi après leur victoire en deux sets 6-4, 6-2 en 1h12 contre les Russes Vitalia Diatchenko et Yana Sizikova.

Minnen et Van Uytvanck joueront leur troisième finale ensemble en double, la deuxième cette saison après celle du tournoi perdue à Belgrade en mai dernier. Les deux joueuses s'étaient déjà imposées ensemble au Luxembourg en 2018.

En simple, Elise Mertens s'était qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire en trois sets 3-6, 6-2, 7-5 en 2h17 contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111). Greet Minnen, 78e mondiale, a elle été éliminée au deuxième tour après une défaite 6-3, 6-1 en 1h05 face à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 84). Alison Van Uytvanck, 58e mondiale, avait été éliminée au premier tour par la Tchèque Marketa Vondrousova, 35e mondiale et tête de série N.5, adversaire de Mertens en quarts de finale.