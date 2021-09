WTA Luxembourg : Greet Minnen et Alison Van Uytvanck filent en demi-finale en double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour les demi-finales du double du tournoi WTA 250 de Luxembourg, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars, jeudi au Luxembourg. La paire belge s'est imposée 3-6, 6-3, 10/8 face à l'Indienne Sania Mirza et la Chinoise Shuai Zhang, têtes de série N.2.

En demi-finale, Minnen et Van Uytvanck seront opposées aux Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, têtes de série N.3.

Plus tôt jeudi, Greet Minnen, 78e mondiale, a été éliminée au deuxième tour après une défaite 6-3, 6-1 en 1h05 face à la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 84). Elise Mertens affronte elle la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) jeudi soir.

Kimberley Zimmerman est également toujours en lice en double. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, elle est qualifiée pour les demi-finales.