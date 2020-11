WTA Linz : Minnen réalise l'exploit contre Yastremska, "Mon meilleur match depuis la reprise"

Greet Minnen (WTA 110) avait le sourire lundi soir après s'être qualifiée pour le deuxième tour du tournoi indoor de Linz, doté de 202.250 dollars. Rentrée à la dernière minute dans le tableau final, la Limbourgeoise a signé l'exploit de la journée en Autriche en battant l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 29), 20 ans, tête de série N.3, 6-4 et 6-3 en 1h17 de jeu.

Je suis très contente", a-t-elle confié à sa sortie du court. "C'est mon meilleur match depuis la reprise du circuit et l'une de mes plus belles victoires de l'année. Je ne m'y attendais pas vraiment, car je n'avais pas très bien joué ces derniers temps. Je peinais à retrouver mon niveau. Je savais que c'est une joueuse qui pratique un tennis très agressif et qui aime dicter les échanges, mais je suis bien entrée dans la partie et j'ai pu garder mon calme et être solide dans les moments importants. Elle n'a sans doute pas joué son meilleur match, je suis très satisfaite de la manière dont je me suis profilée. J'ai bien servi et bien retourné aussi. Je me plais bien ici. Les courts sont agréables et le Hawk Eye Live est fun."

Victorieuse de la tête de série N.3, Greet Minnen a du coup ouvert son tableau à Linz et s'est offert une chance de terminer l'année dans le Top 100, l'objectif qu'elle s'était fixé pour 2020. La native de Turnhout rencontrera au deuxième tour la gagnante du match entre la Française Harmony Tan (WTA 240), 23 ans, issue des qualifications, et la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 74), 24 ans.

"C'est encore possible, oui, mais il faudrait que j'aille loin dans le tournoi, au moins jusqu'en demi-finale, je crois", a-t-elle poursuivi. "Chaque match sera difficile. Krejcikova a très bien joué à Roland Garros (NdlR : elle a atteint les huitièmes de finale). C'est aussi une bonne joueuse de double. Tan, elle, évolue plus sur le circuit ITF et est plus défensive. Il s'agit donc de deux joueuses diamétralement opposées. On verra. Le but est surtout d'assurer ma place dans le tableau final du prochain Australian Open."