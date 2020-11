WTA Linz : Elise Mertens bat Kudermetova et s'offre une demi-finale

Elise Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA International de Linz, vendredi en Autriche. La N.1 belge, 21e joueuse mondiale et 2e tête de série de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 202.250 dollars, s'est imposée 6-4, 6-1 en quarts de finale face à la Russe Veronika Kudermetova, 46e mondiale et 5e tête de série. La rencontre a duré 1 heure et 30 minutes.

Il s'agissait de la troisième confrontation entre la Belge de 24 ans et la Russe de 23 ans, la Limbourgeoise avait déjà remporté les deux premières, à Moscou en 2016 (6-7 (3/7), 6-4, 6-2) et à Cincinnati cette année (6-2, 6-3).

Elise Mertens affrontera pour une place en finale la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 33), qui a écarté l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 48) en deux sets 6-2, 6-1.