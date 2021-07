WTA Lausanne : Zanevska qualifiée pour les demi-finales du simple, Zimmermann pour celles du double

Maryna Zanevska s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Lausanne, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars, après avoir remporté ses deux matchs au programme vendredi.

Vendredi, Zanevska, 193e joueuse mondiale, a d'abord battu la Suissesse Stefanie Vögele (WTA 130) 7-5, 6-3. La rencontre avait été interrompue jeudi soir alors que Vögele menait 4-5.

Dans la foulée, s'est jouée 7-5, 6-4 de la Russe Natalia Viikhlyantseva (WTA 175). La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Zanevska, 27 ans, tentera à présent d'atteindre sa première finale sur le circuit principal. Mais pour cela, elle devra se défaire de la Tchèque Tamara Zidansek, 50e à la WTA et première tête de série du tournoi.

Kimberley Zimmermann s'est, elle, qualifiée pour les demi-finales du double. Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise ont battu 6-2, 4-6, 10/6 en 1 heure et 24 minutes la Russe Alexandra Panova et l'Allemande Julia Wachaczyk. Le duo belgo-néo-zélandais défiera, pour une place en finale, les Suissesses Susan Bandecchi et Simona Waltert.