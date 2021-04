WTA Istanbul : Elise Mertens s’incline en finale contre Sorana-Mihaela Cirstea

Pas de septième titre sur le circuit WTA pour Elise Mertens (WTA 17) qui s’est inclinée 6-1, 7-6 face à Sorana-Mihaela Cirstea (WTA 67) au tournoi d’Istanbul dont la Belge était la tête de série numéro un. Après un premier set totalement manqué par Elise, cela s'est joué à peu de choses dans le deuxième. La rencontre a duré 1h40.

Le résumé de la rencontre

Début de match compliqué pour Elise, rapidement menée 4-1 par la Roumaine qui ne se retrouve pas en finale par hasard. Elle laisse filer le premier set sans inscrire de nouveau jeu, 6-1 en moins d’une demi-heure de jeu. Il faut rapidement se recentrer et se remobiliser du côté d’Elise Mertens.

La rencontre s’équilibre dès le début de seconde manche et la Belge prend même petit à petit l’ascendant pour mener 3-1 puis 4-1. Cirstea ne renonce pas et pose encore beaucoup de problèmes à Elise Mertens. La Roumaine revient à la hauteur de la Belge (5-5) alors que cette dernière servait pour le set à 5-3.

Plus rien ne va pour Elise qui perd pied. Son adversaire mène 5-6 et va servir pour le gain du match. La Belge va chercher au fond d’elle-même pour parvenir à contrebreaker et obtenir le tie-break. Un jeu décisif perdu 3-7 par Elise qui doit donc s’incliner face à une Cirstea particulièrement costaude ce dimanche.