Associée à la Taïwanaise Su-wei Hsieh, Elise Mertens s’est qualifiée pour la finale du double des WTA Finals, le Masters de tennis féminin, épreuve de clôture de la saison qui rassemble les meilleures joueuses de l’année dotée de 5 millions de dollars, à Guadalajara au Mexique.

Formant la troisième paire tête de série, Elise Mertens, 4e joueuse du monde en double, et Su-wei Hsieh, numéro 1 mondiale, ont pris la mesure en demi-finale mardi des Japonaises, têtes de séries numéro 2, Shuko Aoyama et Ena Shibahara, toutes les deux 6e mondiale en double. Le score : 6-2, 6-2. La durée du match : 1 heure et 07 minutes.

En finale, Elise Mertens et Su-wei Hsieh défieront les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 3 en double) et Katerina Siniakova (WTA 2). Les championnes olympiques et têtes de série N.1, ont battu de leur côté la Néerlandaise Demi Schuurs et l’Américaine Nicole Melichar-Martinez, respectivement 12e et 13e mondiale, têtes de série N.4, sur la marque de 3-6, 6-3 et 10/6 en 1h29 minutes.

Elise Mertens, 25 ans, et Su-wei Hsieh, 35 ans, ont remporté Wimbledon et Indian Wells cette saison pour la première année de leur collaboration. Elise Mertens de son côté a rajouté deux succès en 2021 à l’Open d’Australie avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, son ancienne partenaire et à Istanbul (WTA 250) avec la Russe Veronika Kudermetova.