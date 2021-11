WTA Finals : Badosa et Sakkari commencent fort, Mertens gagne en double

L'Espagnole Paula Badosa (tête de série N.7) et la Grecque Maria Sakkari (N.4) ont solidement débuté leur phase de groupe du Masters WTA, en battant la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.1) et la Polonaise Iga Swiatek (N.5), jeudi à Guadalajara.

Plus puissante et régulière, Sakkari a une nouvelle fois pris le service adverse au 7e jeu de la seconde manche, bien plus disputée, et a su tenir la distance.

Plus tôt, Sakkari s'était imposée 6-2, 6-4 aux dépens de Swiatek, en moins d'une heure et demie. Sa troisième victoire en autant de confrontations entre les deux joueuses, après celles en quart de finale de Roland-Garros, dont la Polonaise était pourtant tenante du titre, et en demi-finale à Ostrava.

En doubles, Elise Mertens faisait son entrée dans le tournoi avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, avec qui elle avait remporté Wimbledon cette année.

Les têtes de série numéro 3 du tournoi se sont imposées 7-6 (7/3) 6-2 face à la paire chilo-américaine Guarachi/Krawczyk, tête de série numéro 6.

La rencontre avait pourtant mal débutée pour la Belge et sa partenaire, rapidement menées 3-0 dans le premier set. Mais un débreak à 2-4 leur a permis de recoller à 4-4. Elles ont ensuite dû sauver deux balles de break pour s'offrir un tie-break.

Guarachi et Krawczyk ne vont pas se montrer très à l'aise durant celui-ci et vont perdre leurs trois premières mises en jeu. Mertens et Hsieh vont mener 6-0 avant de galvauder trois balles de set, dont une sur leur service. La quatrième sera la bonne, les têtes de série numéro 3 remportent la première manche 7-6.

Le deuxième set sera beaucoup plus tranquille pour la Belge et sa partenaire. Jamais mises en difficulté sur leur mise en jeu, elles ne concèdent aucune balle de break et réussissent à prendre le service adverse à deux reprises, à 2-1 et ensuite à 5-2 pour remporter le deuxième set et le match.

Mertens et Hsieh débutent bien ces Finals et sont en tête de leur groupe avec 1 victoire et 2 sets gagnés pour aucun perdu, à égalité avec les têtes de série numéro 1, Krejcikova/Siniakova qui ont disposé de Fichman/Olmos (6-4 6-1).