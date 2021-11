WTA Finals : Anett Kontaveit remporte le premier match face à Barbora Krejcikova

L'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 8/N.8) a créé la première surprise des WTA Finals, le Masters du circuit WTA de tennis joué sur surface dure et doté de 5 millions de dollars, mercredi à Zapopan (Guadalajara) au Mexique. Sur sa lancée de ses récents titres à la Kremlin Cup de Moscou (WTA 500) et à Cluj-Napoca (WTA 250), elle a battu la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 3/N. 2) en deux manches: 6-3 et 6-4 après 1h15 de jeu.

Cette rencontre était la première du groupe B (Teotihuacan) de ces WTA Finals. La Tchèque Karolina Pliskova (WTA 4/N.3) et l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 5/N.6) sont les deux autres joueuses de ce groupe et se rencontrent plus tard dans la journée.

L'autre groupe (A, Chichen Itza) réunit Aryna Sabalenka (Blr/WTA 2/N.1), Maria Sakkari (Grè/WTA 6/N.4), Iga Swiatek (Pol/WTA 9/N.5) et Paula Badosa (Esp/WTA 10/N.7).