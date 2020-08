New York Empire a remporté dimanche le World Team Tennis, tournoi de tennis par équipes, en battant Chicago Smash 21-20, dimanche, à White Sulphur Springs aux Etats-Unis. Kim Clijsters n'a pas participé à la rencontre avec l'équipe new-yorkaise.

CoCo Vandeweghe et Nicole Melichar ont offert la victoire à New York au supertiebreak du double féminin. Outre ces deux joueuses, l'équipe se composait de Jack Sock et Neal Skupski. Chicago comptait notamment Sloane Stephens dans ses rangs.