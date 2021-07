A terme, Djoko devrait d'ailleurs s'emparer de ce mythique record, cela ne fait désormais plus l'ombre d'un doute. Federer est au crépuscule de sa riche carrière et se pose de plus en plus de questions quant à son avenir, alors que Nadal soigne un corps amoché par les coups (droits).

20. Comme le nombre de Majeurs glanés par ses illustres adversaires, Roger Federer et Rafael Nadal . Grâce à ce nouveau bouquet, acquis quelques semaines seulement après celui sur la terre battue de Roland-Garros, qui permet au Joker de revenir à la hauteur du binôme Fedal et de relancer, une fois de plus, la discussion du GOAT, le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Novak Djokovic en finale de Wimbledon. © AFP or licensors

L'inusable mécanique Novak n'est elle toujours pas enrayée. A 34 ans, il continue d'impressionner. Non, cette version wimbledonesque du Serbe n'était pas la meilleure version de sa carrière. Ce n'était probablement même pas la meilleure version de Djoko sur la saison 2021. Il en est probablement conscient. Mais une fois de plus, il a gagné. Preuve de la marge de manœuvre (énorme) qu'il dispose sur la concurrence.

Contre Shapovalov en demi, Djokovic a laissé son jeune adversaire faire la pluie et le beau temps. Pendant que le Canadien alternait entre les coups gagnants et les fautes directes, Djokovic se contentait de relancer. Résultat, Shapovalov a réalisé plus de coups gagnants (40 à 32) mais surtout plus d'erreurs (36 à 15). Même topo en finale, contre le novice, Matteo Berrettini : 57 coups gagnants à 31(!) pour l'Italien mais 48 erreurs à 21 en défaveur du même Transalpin. Chirurgical.

Affublé de l'étouffante pancarte de grandissime favori qui dispose d'un boulevard pour marquer l'histoire de son sport, Novak Djokovic n'a jamais cédé à la pression. Et même s'il a montré quelques inhabituels signes de tension lors des moments chauds, il a (comme souvent) tenu son rôle. Et fait taire toutes les mauvaises langues, de plus en plus nombreuses, qui soutiennent le faire tomber.

20 ans pile après le seul Grand-Chelem remporté par son coach, Goran Ivanisevic, Novak Djokovic ajoute un 20e trophée à son imposante collection personnelle. Et quelque chose nous dit qu'au vu de son niveau de confiance, de son tennis actuel et des quelques années qui lui restent à prester au plus haut niveau, l'insatiable ennemi numéro 1, Novak Djokovic, n'a pas dit son dernier mot.