Wimbledon : Joachim Gérard s'offre Hewett et rejoint les demi-finales

Joachim Gérard, vainqueur à l’Open d’Australie : "C'est la victoire du mental, espérons que... Après avoir décroché le premier titre en Grand-Chelem de sa carrière cette semaine, Joachim Gérard est revenu en Belgique et était présent sur le plateau de 100% Sport ce dimanche aux côtés de Jérémie Baise et Eleonor Sana. Vainqueur Joachim Gérard face à Alfie Hewett 6/0-4/6-6/4, le Belge a encore du mal à réaliser cet exploit, lui qui semble avoir franchi un palier dans sa carrière. "Je réalise petit à petit ce qui m’est arrivé. Cette victoire, c’est aussi celle de l’expérience. Je me suis nourri de cette finale perdue à Roland-Garros l’an dernier. Après cette défaite, on n’a pas abandonné et on a continué à travailler. Au niveau mental, on a encore progressé et ça a sans doute fait la différence." Quatre fois vainqueur du Masters, tournoi réunissant les meilleurs joueurs mondiaux, le tennisman belge avait toujours manqué le rendez-vous avec le succès dans un Grand-Chelem. Il espère désormais avoir trouvé la recette pour bien performer.