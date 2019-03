Will Smith sera le père de Venus et Serena Williams... au cinéma

Le tennis inspire beaucoup les réalisateurs, ces dernières années. Après "Borg/McEnroe", et "Battle of Sexes", deux nouveaux films sont en préparation. Ils ne parleront plus d'anciens du circuit, mais ils s'inspireront de l'histoire de joueuses actuelles.

"King Richard" sortira l'année prochaine dans les salles. Il racontera la vie de Richard Williams, et la façon dont il a éduqué ses filles, Serena et Venus Williams, pour en faire des super-championnes. A quatre ans, elles ont fait leurs premiers pas sur des courts de tennis, et jamais leur papa n'a douté de leur capacité à sortir de leur condition sociale. Et à marquer l'histoire du tennis...

Il en a fait des phénomènes, de réussite et de longévité. Elles sont arrivées sur le circuit à quatorze ans; elles sont toujours là, à 37 et 38 ans.

Venus a gagné sept tournois du Grand Chelem en simple; et Serena en a remporté 20. Ensemble, elles ont soulevé sept fois fois le trophée en double, dans des épreuves majeures. Tout cela, Richard Williams en avait rêvé, l'avait imaginé.

Le scénariste américain Zach Baylin a écrit le scénario du film. Et c'est Will Smith qui a été choisi pour incarner le père des deux championnes. L'acteur de "Men in Black" produira aussi ce long-métrage. Le nom des autres acteurs, et actrices, n'a pas encore été dévoilé.

Un pari perdu, un rendez-vous réussi

Autre projet, moins avancé celui-là, concerne la joueuse de tennis canadienne Eugenie Bouchard. Une partie de son histoire va être portée à l'écran. Il ne s'agit pas ici de raconter la façon dont sa carrière a décollé, il y a cinq ans, ni son accession à la cinquième place mondiale. Le but ne sera pas non plus d'expliquer comment sa popularité, les lucratifs contrats qu'elle a signés, son intérêt pour la mode et les séances photos, lui ont fait perdre son jeu. Tennistiquement parlant, elle est redevenue une joueuse comme les autres, qui ne gagne plus grand chose. Mais, pour son physique notamment, elle suscite encore pas mal d'intérêt.

Un film va raconter une toute petite partie de son histoire, presqu'une anecdote. En 2017, la finale du SuperBowl opposait les Falcons d'Atlanta aux New England Patriots. Les Falcons menaient largement, et Eugenie Bouchard a tweeté "je savais qu'ils allaient gagner". Un fan lui a répondu "s'ils perdent, puis-je avoir un rendez-vous ?". Elle a accepté le challenge... et les Patriots ont perdu.

Les deux jeunes gens se sont donc rencontrés, sous les flashes de pas mal de photographes. Eugenie Bouchard et son nouvel ami, John Goehrke, ont apprécié le moment, et se sont revus. En copains ou pas, on ne le sait. C'est leur histoire que le film va raconter, en élargissant le propos aux rencontres sur les réseaux sociaux, aux relations médiatisées, à l'amour à l'heure du numérique.

Eugenie Bouchard devrait produire le film. On ne sait pas encore si elle jouera son propre röle.