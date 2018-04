Wickmayer éliminée aux portes de la finale à Zhengzhou

Yanina Wickmayer (WTA 107) a été battue en demi-finales du tournoi de tennis WTA de Zhengzhou en Chine.

La Belge de 28 ans, tête de série N.6, s'est inclinée 6-2, 3-6 et 6-2 après 2 heures et 16 minutes de jeu devant la locale Yafan Wang (WTA 98/N.4). En finale, Wang rencontrera la gagnante de la rencontre entre ses deux compatriotes Xin-Yun Han (WTA 173) et Saisai Zheng (WTA 139).

Yanina Wickmayer est également présente dans le double à Zhengzhou. Avec la Britannique Naomi Broady, elle est la troisième tête de série et disputera les demi-finales plus tard dans la journée de samedi.