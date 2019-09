Wickmayer dans le dernier carré du double à Zhengzhou après avoir sauvé 3 balles de match

Yanina Wickmayer et sa partenaire slovène Tamara Zidansek se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA Premier de Zhengzhou, épreuve sur surface dure dotée de 1.500.000 dollars, jeudi. Le duo belgo-slovène s'est imposé 1-6, 7-5 et 10/5 face à la paire américaine Sofia Kenin/Asia Muhammad. La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Wickmayer et Zidansek ont su renverser la situation alors qu'elles étaient menées 1-6, 1-4. Sur le score de 4-5, elles ont même sauvé trois balles de match avant de remporter le set. Dans le super jeu décisif, la Belge et la Slovène ont réussi à prendre la mesure de leurs adversaires. Elles défieront pour une place en finale soit le duo formé par l'Australienne Monique Adamczak et la Chinoise Han Xinyun soit la paire néerlandaise Lesley Kerkhove/Bibiane Schoofs.

Wickmayer (WTA 160) a ainsi pris sa revanche sur Muhammad (WTA 281), qui l'avait battue au premier tour des qualifications en simple.