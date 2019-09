Wickmayer battue en finale du double à Zhengzhou

Associée à la Slovène Tamara Zinasek, Yanina Wickmayer a été battue en finale du double au tournoi de tennis WTA Premier de Zhengzhou, épreuve sur surface dure dotée de 1.500.000 dollars, dimanche en Chine.

Yanina Wickmayer et Tamara Zidansek se sont inclinées face à la première tête de série de l'épreuve formée par l'Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke, 6-1, 7-6 (7/2) en deux manches et une heure 7 minutes de jeu.

La journée a été perturbée par la pluie et la finale s'est jouée en salle.

Yanina Wickmayer, 29 ans, espérait ajouter un quatrième titre en double à son palmarès après des victoires à Luxembourg (2013), Washington (2016) et à Indian Wells (WTA 125 Series) la saison dernière,. Elle disputait sa 8e finale en double sur le circuit s'inclinant en finale déjà cette année aux tournois WTA 125 Series à Newport Beach et à Indian Wells, associée chaque fois à l'Américaine Taylor Townsend.

En simple, Yanina Wickmayer (WTA 160) avait été battue cette semaine au premier tour des qualifications par l'Américaine Asia Muhammad (WTA 281).